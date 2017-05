Démenti: “Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas pris de 4e épouse”

“C’est avec surprise que nous avons lu dans la presse d’aujourd’hui que le Président de l’UNP/Bokk Jëmù, Me Souleymane Ndéné Ndiaye, a pris une quatrième épouse. Nous voulons d’emblée démentir cette information qui est loin et très loin de la vérité”, note Souleymane Ly, membre de la cellule de communication de Souleymane Ndéné Ndiaye, dans un communiqué.



“Nous remarquons, pour le regretter, que depuis que notre parti a pris la décision de soutenir les efforts du Président Macky Sall pour et au nom de l’intérêt supérieur de la nation, beaucoup de “fake news” concernant notre frère Souleymane Ndéné ne cessent de faire les choux gras de notre presse nationale”, ajoute-t-il.



“Nous sommes bien conscients que celle-ci (cette information) n’est pas et ne sera pas la dernière. Nous y sommes bien préparés. Le Sénégal mérite tous les sacrifices et le sentiment de le servir console de tout”, conclut-il.