Démission à Benno Bokk Gis Gis : Pape Diop perd Sokhna Aminata Thiam

Pape Diop est en train de perdre ses pirogues dans les eaux troubles des Législatives. Le leader de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, après Samba Bathily, a perdu la dame de fer Sokhna Aminata Thiam. L’ancienne sénatrice a acté son départ du parti de l’ancien président du Sénat, samedi.



« je quitte, à partir de d’aujourd’hui, la Convergence démocratique Bokk Gis Gis. Ma decision est prise et je n’y reviendrai pas. Je suis digne », a révélé Sokhna Aminata Thiam au cours d’une conférence de presse.



Les raisons de son départ sont liées aux investitures pour les Législatives du 30 juillet 2017. Membre de la coalition gagnante Wattu Senegaal, le parti de Pape Diop n’a pu insérer le nom de Sokhna Aminata Thiam. Même si elle avait beaucoup d’espoir de figurer sur cette liste.



« La veille du dépôt des listes, on m’a demandé mes dossiers en vue d’être investie. Le même jour, j’ai pris les airs pour me rendre aux Etats-Unis d’Amérique. Tout le temps qu’a duré la publication des listes, je pensais que mon nom, naturellement, allait figurer sur les listes de la coalition gagnante Wattu Senegaal. Mais grande a été ma surprise de voir que mon nom n’y figurait pas », a-t-elle dénoncé.



Membre fondatrice de Bokk Gis Gis, l’ex-mairesse de Mermoz/Sacré-Cœur se dit trahie par son désormais ex-mentor, pour qui elle avait quitté Me Abdoulaye Wade. La mine défaite, elle cherchait les mots pour expliquer le « drame » qui est abattu sur elle et ses proches.



« Je ne peux pas concevoir, avec tout ce que je représente à Dakar, qu’on distribue des postes sans moi. Je représente beaucoup dans les 12 ‘’penc’’ lebous. Donc, j’exige qu’on me respecte. Qu’on respecte mon rang », a-t- elle lancé.



Malgré la colère, Sokhna Aminata Thiam a gardé sa dignité en évitant de profiter des propos discourtois à l’encontre de Pape Diop. « On a cheminé depuis 2012. Nos chemins se séparent aujourd’hui », lance-t-elle.



L’Observateur