Démissions en cascade au Parti Rewmi : "Déthié Fall, la racine du mal", selon Yancoba Seydi La saignée des responsables de Rewmi continue. Mais, la racine du mal semble connue. Invité de l’émission matinale du lundi de Rfm, Yancoba Seydi y est allé sans trembler, estimant que « le problème de Rewmi, c’est Déthié Fall ». Le Secrétaire national chargé des relations internationales de Rewmi, reproche au vice-président du Parti, « un accaparement et une gestion clanique » du Parti.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017

« Un des problèmes de Rewmi, c’est le fait que nous avons une vice-présidence macrocéphale, qui n’a pas compris la délégation de gestion du Parti qui lui est confiée de fait et qui fait qu’en réalité, tous les pouvoir sont concentrés entre ses mains. Aujourd’hui, Déthié Fall est vice-président, il est secrétaire national chargé des structures, il est aussi secrétaire général chargé des cadres, aujourd’hui, Déthié Fall est responsable national des cadres. Et le fait simplement que le président du parti lui ait confié la vice-présidence avec tous les pouvoirs, nonobstant toutes les autres responsabilités, n’est pas une bonne chose », a-t-il déclaré lundi sur Rfm.



M. Seydi pense que « si le président voulait vraiment lui confier la gestion du Parti au quotidien, il pouvait tout simplement créer un secrétariat général à côté de la présidence du parti. Et e charger exclusivement la gestion du parti. Déthié a créé des clans dans le Parti. On l’a longtemps tu, mais le moment est venu de le dire », a-t-il confessé.



Le principal intéressé appréciera.





