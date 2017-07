Démolition de la Cité Tobago: Macky Sall restitue cet après-midi, 336 titres fonciers aux victimes

Ouf de soulagement pour les victimes de la Cité Togago. Après plus deux de «souffrance », elles vont être «recasées ». Le Président Macky Sall a pris un décret leur attribuant deux Titres foncier (TF) à Ngor et dans la zone de Malika. Les 336 victimes recevront aujourd’hui, leur TF à titre symbolique, au Palais de la République, des mains du chef de l’Etat.



Les victimes seront représentées par un comité restreint au Palais, à 16 heures, selon un communiqué de la présidence de la République. La rencontre d’aujourd’hui, est la concrétisation d’une promesse du chef de l’Etat. Car, le 26 avril dernier, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne avait promis un site de recasement aux victimes, en présence du médiateur, Pape Ibrahima Diagne, Grand Serigne de Dakar.



Pour rappel, le 4 juin 2015, le Président Macky Sall avait ordonné la démolition de maisons à la Cité Tobago à cause de leur proximité avec la zone aéroportuaire. Des sanctions ont également été prises contre les responsables de ces constructions anarchiques.







Avec l'Observateur