Département "Amérique/Océanie": Le RDS dénonce l’omission de 2408 électeurs et la partialité du Consul général aux Usa Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon Mouhamadou Lamine Diagne, directeur de campagne du RDS (Rassemblement Démocratique du Sénégal), «2408 électeurs de la circonscription électorale «Amérique/Océanie ne pourront pas voter le 30 juillet prochain ». Et pour cause, «ils ont été omis des listes électorales, alors que, paradoxalement, ces derniers détiennent leurs nouvelles cartes d'identité biométriques en bonne et due forme ».



Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, M. Diagne interpelle «le Consul général, M. Ndao, et le président de la Commission électorale nationale autonome (C.E.N.A.) M. Doudou Ndir », «pour réparer sans délais cette injustice qui frappe ces braves compatriotes, qui ont tout de même le droit d'accomplir leur devoir de citoyen.»



Le directeur de campagne du Rds dénonce par ailleurs, le «comportement» du Consul général qui selon lui, favorise la coalition au pouvoir. «Dame Babou, ex-correspondant de Sud-fm à New-York, investi par le RDS dans la circonscription électorale Amérique/Océanie, n’a de cesse de se plaindre du comportement équivoque du Consul général, dont on ne sait plus s'il est arbitre électoral ou directeur de campagne de Bby!



Le Code électoral est pourtant clair: l'État est certes maître-d’œuvre, en matière d'organisation matérielle des élections, mais l'administration, elle, doit être rigoureusement neutre, et se tenir à équidistance des partis en compétition », lit-on dans le communiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager