Département de Mbacke : Wade sans pitié face à Macky, Cissé Lô conteste

Les résultats provisoires officiels commencent à tomber. A Touba, Wade a été sans pitié avec ses concurrents dont Benno Bokk Yakaar, qui pense au recours devant le Conseil Constitutionnel.



Le département de Mbacké a été la mère des batailles entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Gagnante de Wade. Mais, le pape du Sopi, a une fois de plus montré qu’il est le maître des urnes dans cette localité. En effet, sa coalition a comptabilisé 50.007 voix contre 37.073 pour Benno Bokk Yakaar, de Macky Sall. And Suxali Sénégal de Serigne Fallou Mbacke, complète les marches du podium avec 3860 voix.



Cependant, Moustapha Cissé Lô conteste cette victoire. Selon lui, il n’y a pas eu d’élections dans cette partie du pays, et qu’il est en train de préparer un recours devant le Conseil Constitutionnel. Le responsable de l’Apr estime que « le scrutin a été faussé par un retard dans les démarrages et le saccage des plusieurs bureaux de votes ».



Il accuse ouvertement la Coalition gagnante de Wade, d’avoir saboté les élections dans certains centres, lesquels selon lui, leur étaient favorables, notamment celui de Baye Lahat.



Le camp de Wade n’a pas tardé à réagir. Son représentant, Me Madicke Niang, dit qu’ils n’accepteront en aucun cas que le vote soit «annulé ». En caravane dans les rues de Mbacké, le 9e investi sur la liste nationale de Wattu, avertit qu’ils se dresseront «comme un seul homme pour s’opposer à toute forme d’annulation des résultats déjà connus de tous».



M. L. Ndiaye (stagiaire)