Dépenses publiques d'électricité de l'Etat, 30 milliards par an pour un parc de 7000 abonnements L'AEME (Agence de l'Etat pour la Maîtrise et l'Economie d'énergie) veut faire baisser la facture d'électricité de l'Etat qui est estimée aujourd'hui à 30 milliards de francs par an. Pour y arriver, l'AEME veut mettre fin à toutes les niches de gaspillage.

L'Etat est le plus grand consommateur d'électricité, il reste le premier client de la SENELEC, la société nationale d'électricité. Ses dépenses publiques dans ce domaine qui sont estimées à 30 milliards de francs CFA, représentent 10% du chiffre d'affaires de la société.



L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME) qui a fait ce constat à travers une étude qu'elle a partagée hier au cours d'un Comité régional de développement, voit mal comment moins de 1% du parc d'abonnés peut générer 10% du chiffre d'affaires de la SENELEC qui compte plus d'un million d'abonnés. Cette forte consommation d'électricité par les services publics est liée à un certain nombre d'anomalies dont les occupations illégales et irrégulières, les branchements non conformes, entre autres .



La région de Dakar totalise à elle seule,1669 abonnements soient 24% du total des polices de l'Etat. Rien que pour la capitale sénégalaise, les structures publiques payent 17 milliards de francs CFA, c'est à dire 59% des dépenses publiques d'électricité.



L'AEME dont la principale mission, est de faire la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'administration, les ménages, les industries, veut faire baisser la facture d'électricité de l'Etat, veut réduire de 15% cette facture.



C'est dans ce cadre que l'agence a lancé un programme d'analyse, de suivi et de réduction des dépenses d'électricité du secteur public. Grâce à ce projet, les agents de la structure ont pu découvrir des erreurs de facturation, des consommations estimées par la SENELEC et qui sont pour la plupart en défaveur du client.



Autre manquement constaté par l'AEME, le building administratif qui est en construction depuis 2014, continuait à payer une facture mensuelle de 12 millions de francs CFA alors que l'entrepreneur qui avait en charge les travaux avait pris son propre abonnement. Un écart que l'AEME impute à la SENELEC.



source: Enquête

