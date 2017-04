Déplacement en Irak pour Jared Kushner, le gendre de Donald Trump

Un premier déplacement à l’étranger pour Jared Kushner. La Maison Blanche a confirmé dimanche que le gendre et haut conseiller du président américain Donald Trump se trouvait en Irak, où il a accompagné le général Joe Dunford, le chef d’état-major interarmes, alors que les Etats-Unis apportent un soutien à l’armée irakienne en pleine reconquête de Mossoul. Le «New York Times», qui avait révélé la présence de Jared Kushner en Irak, rappelle l’influence du mari d’Ivanka Trump au sein de l’administration de son beau-père.



A lire : Jared Kushner, le très influent gendre de Donald Trump



Durant la campagne, pour laquelle il travaillait dans l’ombre, il a organisé quelques rencontres avec des dirigeants étrangers comme le président mexicain Enrique Peña Nieto ou encore le Premier ministre japonais Shinzo Abe, peu après l’élection. La semaine dernière, le trentenaire a lui-même pris contact avec la commission du Sénat qui enquête sur les liens entre l’équipe de campagne de Donald Trump et des représentants russes car il a également été en contact avec certains d’entre eux, notamment l’ambassadeur Sergueï Kislyak.



Trump veut que son gendre trouve la paix au Proche-Orient

Donald Trump ne tarit pas d’éloges sur son gendre, qu’il avait nommé au sein de son équipe de transition et pour lequel il avait demandé une accréditation maximale. Deux semaines après son élection, le président américain avait assuré au «New York Times» que Jared Kushner, héritier comme lui d’une fortune bâtie dans l’immobilier et sans aucune expérience politique, pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien : «Jared est un type très intelligent. C’est un type très bien. Les gens qui le connaissent [disent] que c’est une personne de qualité et qu’il peut être très utile. J’adorerais être celui qui apporte la paix entre Israël et les Palestiniens. J’adorerais ça, ça serait une réussite incroyable. Parce que personne n’a réussi à le faire.» Jared Kushner se trouvait à la Maison Blanche en février lorsque Donald Trump a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu’il connaît de longue date car c’est un ami de son père.



Plus récemment, Donald Trump a placé Jared Kushner à la tête du Bureau pour l’innovation, qui aura pour mission de changer le mode de fonctionnement de la Maison Blanche pour qu’il se rapproche de celui d’une entreprise. «Nous espérons pouvoir remporter des succès et améliorer l’efficacité pour nos clients, qui sont les citoyens», avait expliqué Jared Kushner au «Washington Post ».



Kushner pour apaiser les paroles de Trump

En plus de ces missions très prenantes, Jared Kushner est chargé de l’organisation de la visite du président chinois Xi Jinping, qui arrivera en Floride jeudi. Il séjournera à Mar-a-Lago, la résidence personnelle de Donald Trump, comme l’avait fait le Premier ministre japonais Shinzo Abe en février dernier.



En lien avec l’ambassadeur chinois aux Etats-Unis, Cui Tiankai, Jared Kushner tente de créer une atmosphère moins tendue avec la Chine après les nombreuses sorties de son beau-père. Après avoir sciemment répondu à l’appel de la présidente de Taïwan, et brisé ainsi 40 années de tradition diplomatique du respect de la «Chine unique», Donald Trump a renouvelé ses accusations à l’encontre de la Chine en matière d’économie, assurant que «nous ne pouvons continuer à réaliser des échanges commerciaux si nous gardons un accord injuste comme celui que nous avons actuellement».



Les liens de Jared Kushner avec la Chine ont été soulevés par le magazine «Bloomberg» qui a révélé, le mois dernier, que son entreprise familiale avait obtenu de ne rembourser qu'un cinquième d'un prêt de 250 millions de dollars lors d'une transaction immobilière avec un assureur chinois aux solide connexions politiques. En novembre dernier, des interrogations semblables avaient contraint son épouse Ivanka Trump à annuler un accord signé entre sa marque et une entreprise japonaise après la révélation de sa présence à un entretien entre son père et le Premier ministre Shinzo Abe car le principal actionnaire de la société était… le gouvernement japonais.



Jared Kushner et Ivanka Trump, qui sont tous deux employés non rémunérés à la Maison Blanche, perçoivent encore des revenus de leurs actifs, estimés entre 240 et 740 millions de dollars. Afin d'éviter des accusations de conflits d'intérêts, ils avaient vendu des actions avant l'investiture de Donald Trump.



ParisMatch