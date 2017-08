Dépôt des Cni et cartes d’électeur : L’enrôlement débute le 16 août

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2017 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Les citoyens sénégalais qui n’ont pas encore de cartes d’identité et d’électeur peuvent se rapprocher des commissariats de police, des brigades de gendarmerie ainsi que des ambassades et consulats du Sénégal à l’étranger.



Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe, dans un communiqué, que l’enrôlement des demandeurs de cartes d’identité démarrera progressivement, le 16 août prochain.



En plus ceux qui n’ont pas encore reçu leurs cartes d’identité et d’électeur peuvent, désormais, se rapprocher des préfectures et sous-préfectures pour ceux qui résident au Sénégal et auprès des autorités diplomatiques et consulaires pour ceux qui sont à l’étranger.



Dans ce communiqué, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informe que les commissions de distribution des cartes ont cessé leurs activités depuis le 29 juillet 2017, c’est-à-dire à la veille des élections législatives.



Ce qui fait que, renseigne le ministère de l’Intérieur, « toutes les cartes d’identité et d’électeur qui étaient détenues par elles, retournent auprès des préfectures et sous-préfectures au niveau national, ainsi qu’auprès des autorités diplomatiques et consulaires pour l’étranger ».



En effet, pour retirer sa carte, le citoyen doit présenter auprès de ces autorités, son récépissé. Si ce dernier est perdu, le communiqué informe que l’intéressé doit présenter une photocopie de son ancienne carte d’identité numérisée.





Le Soleil

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook