Dépôt des dossiers de candidature pour les Législatives : tout ce qu’il faut savoir sur le paiement des cautions, sur les horaires d’ouverture et de fermeture des guichets Que nul n’invoque d’alibi pour justifier le non-dépôt, dans les délais, de son dossier de candidature en direction des élections législatives du 30 juillet prochain.



En effet, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com et relatif au dépôt de la caution dans la perspective des Législatives, la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) informe les responsables de Partis politiques et Coalitions de partis politiques légalement constitués ainsi que de ceux des entités regroupant des personnes indépendantes, du changement effectué sur les horaires d’ouverture et de fermeture de ses guichets.



Les Services de Thierno Niane informent que, d’ici au 30 Mai 2017, date de clôture des dépôts de candidatures, les guichets d’inscriptions seront désormais fonctionnels, sans interruption de 8 h à 19 h. A l’exception des samedis et dimanches. Cependant, au dernier jour des dépôts, les guichets seront ouverts de 8h à 00h (minuit) pour la délivrance des attestations.



La Caisse des Dépôts et Consignations confirme, par ailleurs, dans cette note, que le paiement de la caution, dont le montant est fixé à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, conformément aux dispositions du Code électoral, ne peut être versé que par le biais d’un chèque de banque.



«Après chaque dépôt, une quittance est délivrée au mandataire», informe la Cdc. Qui, quant à elle, ne procède à la délivrance des attestations de confirmation que seulement après la réception effective du chèque de banque.



Toujours, dans cette note dont Actusen.com a possession, la Cdc rappelle, tout de même, que «l’encaissement du chèque nécessite un délai réglementaire, qui peut aller jusqu’à 72 heures».



