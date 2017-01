Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Depuis sa salle de bains, elle filme en direct son suicide sur Facebook Rédigé par Massene Diop le 26 Janvier 2017 à 12:22 | Lu 382 fois

Une adolescente de 14 ans a filmé son suicide en direct. La jeune fille vivait au sein d’une famille d’accueil à Miami.



Nakia Venant n’avait que 14 ans, elle portait de «longs cheveux et avait un sourire adorable», décrit le «Miami Herald». Mais dimanche, l’adolescente américaine s’est suicidée, filmant son acte désespéré en direct sur Internet. Elle a été retrouvée quelques minutes plus tard pendue avec une écharpe dans sa salle de bains. C’est une amie de la jeune fille qui a alerté les secours après avoir vu la vidéo de sa camarade. Les pompiers ont tenté de réanimer Nakia mais il était déjà trop tard, son décès a été prononcé à l’hôpital peu de temps après. Les autorités ont donné peu de détails sur cette tragédie, confirmant simplement que l’adolescente vivait au sein d’une famille d’accueil à Miami.



«Nous sommes horrifiés et dévastés par l’annonce de la perte de cette jeune fille», a déclaré le porte-parole des services sociaux de Floride, Mike Carroll. «Nous allons faire tout notre possible pour soutenir cette famille et ceux qui tenaient à elle au cours de leur deuil. Nous allons conduire une enquête pleine de compassion afin d’en savoir plus sur l’histoire de cette enfant», a-t-il ajouté. «Nakia était intelligente, elle adorait sourire, elle avait beaucoup de charisme», s’est souvenue dans le «Miami Herald» une amie proche de la famille.



Le geste fatal de Denis et Katya



Nakia Venant allait de famille d’accueil en famille d’accueil depuis plus de sept ans, indique ABC. Selon l’avocat de sa mère, Nakia aurait connu au moins 10 maisons différentes depuis le mois d’avril. Il a ajouté qu’enfant, elle avait été agressée sexuellement par l’une des personnes qui avait sa garde. Pour accompagner les images de sa mort, la jeune Américaine a écrit les mots «Je ne veux plus vivre», ajoutant trois émojis tristes. «En quittant ce monde de cette façon, Nakia a mis en lumière toutes les erreurs des services de familles d’accueil de Floride», a encore commenté l’avocat en conférence de presse.



Il a affirmé que depuis que l’Etat avait autorisé des entrepreneurs privés à gérer des familles d’accueil, de nombreux drames ont eu lieu. «Nous sommes là, tragiquement, à parler de la vie d’un autre enfant à cause de cette privatisation horrible des services de famille d’accueil en Floride». «J’avais demandé leur aide pour prendre soin de mon bébé et à la place, elle s’est suicidée sur Facebook», a confié la mère, en larmes, lors de la même conférence de presse. A l’origine, Nakia avait été placée en famille d’accueil après des accusations de violences sur sa mère.



Plusieurs drames sur Facebook live



Ce n’est malheureusement pas le premier drame qui se joue en direct sur Facebook. Plus tôt dans le mois, une adolescente de 12 ans, Katelyn Nicole Davis, s’est donnée la mort dans une vidéo diffusée sur Facebook et longue de 40 minutes. Récemment, un homme a été torturé par un groupe de jeunes à Chicago. La vidéo de cette terrible agression avait été dévoilée en direct sur la même application. Mercredi, Facebook a publié un communiqué pour rappeler qu’il existe des moyens directs d’alerter les autorités si l’on pense qu’une personne est en danger. «Nous prenons nos responsabilités très au sérieux afin de garder les gens en sécurité sur Facebook et travaillons avec des organisations à travers le monde pour fournir une assistance aux personnes en détresse», a fait savoir la compagnie.



Source Paris Match



