Dérives ethnocentristes au Sénégal : Alerte danger !

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l'accession du Président Macky Sall, on assiste à des comportements inquiétants de la part de certains de ses partisans, qui jouent avec le feu sans mesurer les conséquences dramatiques qui peuvent résulter de leur inconscience.



Aujourd'hui, des comportements les plus inattendus se font jour et des individus caractérisés par une certaine indigence d'esprit se mettent à allumer un feu qu'ils auront du mal à circonscrire, étant donné que l'on ne joue pas avec des allumettes là où l'herbe est sèche.



Avec l'affaire Penda Ba qui fait l'actualité, il urge de trouver les solutions idoines avant qu'elle ne fasse des émules. Parce que le Sénégal est un pays où les différentes ethnies, religions et confréries ont toujours vécu dans une belle harmonie, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être considéré comme une exception.

Mais avant le cas Penda Ba, des personnalités du pouvoir ont aussi essayé de surfer sur ces vagues dangereuses. C'est le cas de ce ministre qui déclarait sans sourciller: « tout bon Sérère doit voter Macky Sall » ou encore cet autre responsable apèriste qui pour sa part, laissait entendre, dans la même veine, que « si tous les Sérères et les Toucouleurs votent pour Macky Sall, il sera élu ».

Des déclarations malheureuses, qui peuvent saper notre cohésion nationale. Car si dans nombre de pays Africains, on s’étripe pour des différences ethniques ou religieuses, le Sénégal est un pays

le Sénégal est un pays où l'appartenance ethnique ou religieuse ne pose pas vraiment un problème ; pour preuve il y a des milliers et des milliers de mariages interethniques ou interreligieuses.

Presque toutes les familles élargies sénégalaises sont pluri ethniques, la famille mono ethnique constitue l'exception au Sénégal.

Mieux, le président Senghor qui a eu à diriger le Sénégal durant deux décennies était chrétien et il a eu à bénéficier du soutien des marabouts au détriment de Lamine Guèye, un musulman pure souche.

C'est la raison pour laquelle nous devons garder précieusement et jalousement nos valeurs authentiquement sénégalaises et devons éviter le mimétisme irréfléchi des autres cultures.

C'est pourquoi tous ceux qui se hasarderont à saper cette belle cohésion sociale devraient être sévèrement punis ne serait-ce que pour l'exemple.

Sinon la situation risque de devenir ingérable comme dans certains pays africains où l'on a vu que, face à l'épuisement de leurs sources de légitimité, des dirigeants en perte de vitesse, tentaient de ressusciter des antagonismes ethniques ou sociaux, voire d'ethniciser ces derniers. Une bombe dévastatrice.

Comme l'avait du reste fait remarquer avec pertinence la sociologue Claudine Vidal, « la déraison ethnique permet une identité distincte, une identité de combat».

Donc, il faut que nous continuions à faire de nos différences, une source de complémentarité et non d'antagonisme. D'ailleurs, notre cousinage à plaisanterie fait qu'au Sénégal, nous sommes tous des frères.

C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter à châtier sévèrement tous ceux qui veulent semer les graines de la division dans notre cher Sénégal.

Ainsi, il urge de resserrer les liens de fraternité qui unissent le Sénégal dont on a coutume de dire qu'il est un et indivisible.

Les Sénégalais ont toujours su faire bloc face à certaines situations et se relever dans des moments où tout le monde prédisait le chaos. Donc une fois de plus, restons soudés, cultivons la paix et la tolérance.

Cela s’avère d'autant plus nécessaire que l'on s'achemine vers l’exploitation de nos richesses pétrolières et gazières. Étant donné que l'odeur du pétrole attire tous les rapaces, les caïmans et autres prédateurs, il ne faudrait pas ouvrir des brèches dans lesquelles les multinationales n’hésiteront pas à s'engouffrer pour déstabiliser le pays et faire main basse sur nos richesses.

Mais il convient de reconnaître que notre seule et véritable richesse, celle qui mérite d’être préservée parce constituant notre marque de fabrique, reste cette cohabitation harmonieuse, cet esprit de tolérance et de dépassement qui a toujours garanti notre paix et notre stabilité, qui nous vaut d’être enviés par nombre de pays africains.

Seulement la paix et la stabilité ne sont pas des acquis définitifs, elles se négocient au quotidien. D'où la nécessite de tuer dans l’œuf toutes les germes de division que certains esprits malintentionnés tenteraient de semer sur cette belle terre du Sénégal.



LA REDACTION DE LERAL.NET

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook