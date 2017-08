Dérives sur les réseaux sociaux : Et si le Procureur fouillait sur Youtube et Dailymotion

Les dérives sur les réseaux sociaux sur Whatsapp, Facebook sont de plus en plus nombreuses depuis quelque temps au Sénégal. Partant de la vidéo salace de Déesse Major, des photos nues de Lika Dioum, du photomontage du président Macky Sall, ainsi que les propos outranciers d’Amy Collé Dieng, la liste est longue. WhatsApp, Snapchat, facebook et le forum de sites Internet sont au banc des accusés.



Pourtant, il y a deux réseaux populaires (Youtube et Dailymotion) qui participent également à la propagande de ces dérives, notées sur le net. Une simple recherche sur ces plateformes de diffusion et de partage de vidéos permet d’identifier une dizaine de « chaines sénégalaise» au cœur de cette propagande aux effets dévastateurs. Elles se nomment « Senecoop Tv », « Slk Prod », « lifi Xew », « Dakar Clic », « Wirkov »….