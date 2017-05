Dernière journée Liga: Un défenseur de Malaga semble laisser filer le ballon entre ses jambes pour...Ronaldo Mundo Deportivo parle d'une action "suspecte" de Mikel Villanueva (Malaga). Il donne l'impression de laisser le ballon filer entre ses jambes pour permettre à Cristiano Ronaldo de frapper au but. L'action n'a finalement pas accouché d'un but mais la polémique enfle en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne.

L'action polémique a éveillé les soupçons des supporters du Barça. Selon Mundo Deportivo, plusieurs d'entre eux ont même envoyé les images à Javier Tebas, le président de la Liga.



Pas de but mais une polémique

Que voit-on sur la vidéo? On joue la 34e minute de jeu. Malaga est déjà mené par le Real Madrid (0-1, 2e Cristiano Ronaldo). À la suite d'un centre de Karim Benzema, Mikel Villanueva, au second poteau, suit attentivement l'action, tout en marquant Cristiano Ronaldo à la culotte.



Le ballon arrive ensuite dans la zone de Mikel Villanueva. Il donne l'impression de laisser le ballon filer entre ses jambes afin de permettre à Cristiano Ronaldo de prendre sa chance face à Carlos Kameni. L'action n'a finalement pas accouché d'un but mais la polémique enfle en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne.



Villanueva très peu utilisé

Mundo Deportivo assure même que l'action a été jugée "suspecte" au Vénézuéla, le pays d'origine de Mikel Villanueva. Toujours selon le journal pro-Barça, Michel, le coach de Malaga, ne comptait pas trop sur ce défenseur. Depuis son arrivée en Andalousie, il n'avait joué qu'une seule rencontre (à La Corogne à la 32e journée). Il a été titularisé contre le Real Madrid.



À première vue, le Barça ne compte pas dénoncer cette action. Au Camp Nou, on espère juste que les organismes compétents agissent s'ils estiment que le comportement de Mikel Villanueva est jugé "suspect".



