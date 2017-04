Derniere minute: Abba de la SenTV s’excuse auprès de son patron et reprend fonction dès lundi prochain

La nouvelle vient de tomber, leral.net dont les radars sont toujours en mouvement, revient pour vous informer de ce qui s’est réellement passé entre Abba et son patron Bougane Guèye.



Effet, l’anniversaire de Waly Seck à Paris a été la pomme de discorde entre Abba et son patron. A son "damay dem annis ba", il lui fut rétorqué, "démo yangui si contrat"



L’animateur de l’émission « Yéndoulen » a finalement abdiqué, après ses menaces de quitter le groupe de D-Médias, après que son chef s’est opposé à la décision de partir rejoindre Waly et ses amis à Paris; nous ont informés nos sources…Tout est bien qui finit bien !



Mor Diouf leral.net

