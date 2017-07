Dernière minute: Abdoulaye Wade zappe Milan et Madrid et pourrait finalement rentrer directement au Sénégal

Ceux qui ont toujours pensé qu'Abdoulaye Wade bluffait sur son retour au Sénégal ont peut-être là de quoi se mettre sous la dent.



L'ancien président du Sénégal vient en effet de reporter son voyage. Il devait quitter la capitale française ce dimanche matin à bord d'un jet privé pour rentrer battre campagne au Sénégal.



Sur son itinéraire, il est prévu un détour par l'Espagne et l'Italie, pour y rencontrer ses partisans et les galvaniser en vue des élections législatives du 30 juillet 2017.



«Il a décalé son voyage de quelques jours», assure un membre de son entourage à Paris. Pourquoi? Mystère!

L'arrive de Wade à Dakar est prévue le 05 juillet. D'après un autre de ses proches, si son départ de Paris est retardé, son arrivée à la destination finale est "pour le moment maintenu" à la même date. Pour respecter ce timing, c'est finalement l'itinéraire du retour au pays natal qui devrait chamboulé. Il est aujourd'hui plus probable que Wade "rentre directement à Dakar le 05 juillet", nous assure notre source.



Ce qui revient à dire que les étapes de Madrid, Rome et Milan seront finalement zappées. Au grand dam de ses partisans dans ces pays qui le réclamaient depuis longtemps et qui en salivaient déjà à l'idée de le l'accueillir. Rappelons que la campagne électorale pour les Législatives du 30 juillet démarre officiellement le 09 juillet.

Source Afrique Connection



