Dernière minute : Assane Diouf a encore parlé

Manifestement, l’activiste des « Live » incendiaires sur le Président du Sénégal et ses collaborateurs, semble ne point être affecté par sa détention aux USA.



Assane Diouf puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est fait entendre, ce dimanche depuis sa cellule. Mais rien n’a changé dans son discours.



Intervenant en Live sur le direct de Françoise Hélène Gaye, une autre activiste vivant en Europe avec qui il partage la même ligne de conduite, Assane Diouf a mis à profit ses quelques minutes de communication, pour interpeller le Président Macky Sall sur ses obligations et l’a ainsi averti en ces termes : “vous ne pouvez pas me faire taire, ma mission est de sauver le Sénégal, peu importe les risques qui en découleront”.



Ainsi, le duel à distance entre Assane Diouf et Macky Sall a pris ce dimanche, des tournures inquiétantes qui risquent de tourner en défaveur du second cité. Le live de ce jour de Françoise Hélène Gaye, qui ne donne pas de répit à Macky Sall, était le mur des lamentations des hommes et femmes qui témoignent leur soutien à Assane Diouf et qui dénoncent avec force, “ces forfaitures qui sont sur le point de déstabiliser la République”.



Assane Diouf en prison, Hélène Françoise Gaye sur la toile ; ces deux ressortissants sénégalais qui en quelques jours, ont rendu difficile le sommeil au régime en place, promettent de corser les choses.



Assane Diouf envisage, dès sa sortie d’appuyer sur la pédale, pour démasquer dit-il, « les deals du Macky » qui plombent le pays. Il a aussi exigé à Abdoulaye Sylla d’arrêter ses « pratiques troubles et sombres ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net