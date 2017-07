Dernière minute : Babou Diaham demeure et reste toujours le Directeur de l'Office du Bac

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 23:22

La démission du Directeur de l’Office du Bac annoncée par une partie de la presse n’est qu’une simple chimère. La ferveur populaire des suites aux fuites des épreuves du Bac n’a toujours pas eu raison sur sa détermination à garder le fauteuil de l’office.



En effet, Babou Diaham qui a été joint par la Rfm dans son édition du soir, a laissé entendre qu’il ne peut pas prononcer sa propre démission tant que l’enquête en cours ne révèle pas sa culpabilité.



M. Diaham, reste ainsi constant. Il avait déclaré en fin d'après midi qu'il ne démissionne pas et que dans tous les cas, informait-t-il, une plainte a été déposée pour situer les responsabilités pénales et administratives.



