Dernière minute : Bataille rangée des militants de l’Apr à Bambilor, un garde du corps rapproché du ministre Oumar Guèye blessé

Un autre cas de violence vient de se manifester dans les rangs de l’Apr ce samedi 06 mai. Cette fois, c’est à Bambilor où les gardes du corps reprochés du ministre Oumar Guèye et des agents de sécurité en tenue noire non encore identifiés se sont livrés en spectacle à l’occasion d’un meeting organisé par l’édile de la ville Diagne Diop.



Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Oumar Guèye qui se rendait à ce meeting a failli être empêché d’accéder sur le podium par des agents qui avaient en charge la sécurité de ce meeting. Chose que ses gardes du corps reproché ne veulent pas entendre. Ainsi, il s’en est suivi des heurts puis des bagarres qui ayant causé deux blessés graves, un du côté des gardes du corps rapproché du ministre Oumar Guèye et un autre du côté des agents de sécurité du meeting.



Les deux blessés sont acheminés à l’hôpital.



Nous y reviendrons avec de plus amples informations