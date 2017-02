Dernière minute : Echauffourées entre forces de l’ordre et pro-Khalifa, un jeune de la Médina arrêté

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2017 à 22:46 | | 4 commentaire(s)|

Le meeting organisé ce vendredi 24 février par les pro-Khalifa Sall à la mairie de la Madina qui a vu la participation de certains leaders de l'opposition, a viré dans la violence. Au sortir de la rencontre, les jeunes de la Medina se sont confrontés aux forces de l’ordre qui étaient aux aguets. Il s'en est suivi des affrontements qui ont été émaillés par l'arrestation d'un jeune de la Médina qui a été conduit à la gendarmerie par les forces de l’ordre.





Le maire de Dakar Khalifa Sall entendu ces mardi et mercredi dans le cadre du rapport de l’IGE sur la caisse d’avance de ladite institution municipale, a convoqué ses partisans pour un rassemblement ce vendredi 24 février pour faire le point sur la situation. Au sortir de celui-ci et comme lors de la dernière audition, les jeunes de la Medina se sont confrontés aux forces de l’ordre qui étaient aux aguets.



Comme pour rassurer ses partisans, Khalifa Sall a tenu une rencontre à l’ancienne mairie de la Medina. Une occasion saisie par le maire socialiste de revenir sur ses récentes convocations à la DIC. Ses partisans, sentant une injustice dans cette affaire, ont laissé éclaté leur colère face à des policiers venus encadrer ladite rencontre. Des affrontements ont suivi ce meeting et un des jeunes de la Médina a été interpellé et conduit à la gendarmerie par les forces de l’ordre.



Une situation tendue entre les forces de l’ordre et ces jeunes de Khalifa Sall qui criaient sur tous les toits à l'injustice.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook