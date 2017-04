Dernière minute : L’honorable députée Madame Ndèye Dieynaba Ndiaye est exclue du FSD-BJ de Cheikh Bamba Dièye

L’honorable députée Madame Ndèye Dieynaba Ndiaye n’est plus membre du Front pour le Socialisme et la Démocratie /Benno Jubël. Ainsi en a décidé le Secrétariat National du Parti qui s’est réuni ce mercredi 12 avril à son siège de Dakar en présence du Secrétaire Général, Cheikh Bamba Dièye, note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net



« Le FSD-BJ a pris acte du fait qu’après avoir démissionné du groupe Benno BokkYaakar et après s’être faite enregistrer comme député non inscrit, elle est revenue sur sa décision pour assumer une transhumance affichée et son ancrage dans un groupe qu’elle avait abandonné.



Constatant que depuis presque deux années, elle n’a répondu à aucune convocation et n’a assisté à aucune des réunions et organisations du parti.



Constatant que chaque fois que le parti fait face aux agressions de Macky Sall et de la mouvance présidentielle, elle se signale par le caractère solitaire et déloyal de ses prises de position en totale contradiction avec la ligne, la philosophie et l’idéologie du parti.



Constatant qu’elle a pris fait et cause pour Macky Sall, pour sa gouvernance qui n’est ni sobre ni vertueuse, pour sa stratégie électoraliste qui envoie ses opposants déclarés en prison ou à la cour des comptes.



Constatant qu’elle cautionne de fait les dérives, la grande corruption et les atteintes graves aux libertés individuelles qui caractérisent la gouvernance de Macky Sall au point de vouloir devenir le bras terne d’une futile stratégie de déstabilisation du parti.



Le FSD-BJ, à travers ses instances appropriées, décide l’exclusion de madame Dieynaba Ndiaye des rangs du FSD-BJ », lit-on dans le document.



Landing DIEDHIOU, Leral.net