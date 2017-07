Dernière minute : La tournée économique du président Macky Sall à Fatick et Kaolack reportée

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2017 à 22:51

Les populations du Sine-Saloum qui devraient recevoir la visite du président Macky Sall le lundi prochain, vont devoir faire preuve de patience.



Nous venons d’apprendre des services de communication de la Présidence, que le Chef de l’Etat a reporté, sine die, sa visite économique dans les régions de Fatick et de Kaolack.



"La visite économique que le Chef de l'Etat, S.E.M. Macky Sall, devait effectuer dans les régions de Kaolack et Fatick les 3 et 4 juillet, est reportée à une date ultérieure du fait d'une contrainte d'agenda", informe la source.



Rappelons tout simplement que, dans ces deux régions, le Président Sall devrait inaugurer des infrastructures, dont la route Fatick-Kaolack.



Landing DIEDHIOU, Leral

