Dernière minute: Le Pape du Sopi est arrivé à Dakar depuis 16h 20

Viendra-t-il, viendra pas ? La question ne se pose plus maintenant, car le président Abdoulaye Wade en provenance de la France, vient d’atterrir à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Il est présentement, au Salon d’honneur pour remplir certains formulaires avant de sortir de l'aéroport. Il est arrivé à 16 heures 20 à bord d'un Jet privé REG : G-FLCN, en compagnie de son épouse Mme Viviane Wade et de quelques membres du Pds.



Selon les informations qui nous sont parvenues, Me Abdoulaye Wade va d’un moment à l'autre, sillonner les routes de Dakar à la rencontre des populations. Nous y reviendrons…