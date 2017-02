Dernière minute: Leicester City se sépare de son entraîneur Claudio Ranieri

Coup de tonnerre à Leicester ! Claudio Ranieri, le Tinkerman qui a mené Leicester à un incroyable titre de champion d'Angleterre la saison dernière, a été remercié ce jeudi. Le technicien britannique, qui a réussi un des plus grands exploits footballistiques du football anglais, a été démis de ses fonctions, au lendemain d'une défaite 2-1 à Séville, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.



Il paye surtout la saison très compliquée des Foxes en Premier League. Leicester est 17e du Championnat, avec seulement un point d'avance sur le premier relégable. Les adjoints de Ranieri Paolo Benetti et Andrea Azzalini ont également quitté le club. Craig Shakespeare et Mike Stowell vont assurer l'intérim.



« C'est la décision la plus difficile que nous ayons dû prendre depuis près de sept ans depuis que King Power a pris possession de Leicester City. Mais nous avons le devoir de mettre les intérêts au long terme du Club au-dessus de tout sentiment de sentiment personnel, aussi important soit-il», a déclaré le vice-président Aiyawatt Srivaddhanaprabha. «Notre attente n'était pas que les exploits extraordinaires de la saison dernière soient reproduits cette saison. La survie en Premier League était notre première et unique cible au début de la campagne. Mais nous sommes maintenant confrontés à une lutte pour atteindre cet objectif et un changement etait nécessaire pour maximiser nos chances sur les 13 derniers match s», a-t-il ajouté.