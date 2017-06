Dernière minute : Les électeurs devront se saisir obligatoirement de 5 bulletins de vote pour les législatives prochaines

Pour le vote du 30 juillet prochain, les électeurs devront se saisir obligatoirement de 5 bulletins de vote avant d’entrer dans l’isoloir pour effectuer son vote, a-t-on appris de la TFM dans son édition de 20 heures.



C’est le consensus retenu ce vendredi par les plénipotentiaires des coalitions et la Cena ( Commission électorale autonome). En effet, cette formule a reçu l’approbation de de 35 représentants de coalitions sur les 44 présents à cette concertation.



Le but de cette rencontre initiée par la Cena était de trouver un moyen d’économiser le temps de vote. Or, même si le consensus est trouvé certains l’ont tout simplement rejeté. Me El Hadji, parle d’une violation de la loi électorale parce qu’il pense qu’en moins de 6 mois d’une élection, on ne peut changer la loi.