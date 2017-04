Dernière minute: Les premiers résultats portent Macron et Le Pen au second tour de la présidentielle

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, selon les premières estimations du premier tour publiées dimanche soir, qui placent le candidat d'En Marche en tête, devant la candidate FN, puis, au coude-à-coude, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.



Favori de ce duel final, l'ancien ministre de l'Economie vire en tête, devant la candidate FN, selon les estimations des instituts Ipsos, Harris Interactive et Elabe.



Selon ces mêmes estimations, au terme d'un match à quatre serré, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont éliminés, au coude-à-coude pour la troisième place. Très loin derrière vient le candidat socialiste Benoît Hamon, autour de 6-7%.



Ce scénario Macron-Le Pen rebat les cartes de la politique française: c'est la première fois sous la Ve République que la droite est absente du second tour, et la première fois qu'aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis près d'un demi-siècle, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste, n'y est présent.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook