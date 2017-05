Dernière minute : Pds, Aj, Bokk Gis Gis, Tekki lancent « Wattù Senegaal » avec comme tete de liste, Abdoulaye Wade

Le ‘’fewaloo’’ est officiel. L’opposition s’est brisée en mille morceaux et du côté du Palais, on danse le "Wango".



Vingt quatre (24) heures seulement après la réunion mouvementée de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, les tendances se dessinent.



« Après l’éclatement de Mànkoo Taxawu Senegaal : le Pds, Aj, Bokk Gis Gis, Tekki et une vingtaine d’autres partis et associations ont lancé la coalition Wattù Senegaal. Ils comptent aller aux législatives sous leur propre bannière avec comme tête de liste, l’ancien Président Abdoulaye Wade », informe-t-on à travers un communiqué parvenu à Azactu.net et repris par Leral.net.



« Wattù Senegaal se veut une coalition gagnante », lit-on dans le document.



Modou Diagne Fada a, de son côté, mis sur pied la coalition ‘’Mankoo Yessal Senegaal’’.





Azactu