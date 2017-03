Dernière minute: Sidiki Kaba et son chauffeur évacués d'urgence par avion à Dakar

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2017 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Nous vous informions de l’accident du véhicule du ministre de la Justice et Garde des sceaux. Aux dernières nouvelles, Sidiki Kaba et son chauffeur ont été évacués d’urgence par avion à Dakar.



Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba natif du quartier Dépôt a été victime, ce dimanche 26 mars 2017, d’un accident de la circulation entre Kaffrine et Kounghueul, plus précisément à la hauteur du village de Missirah aux environs de 12 heures. Son véhicule est entré en collision avec un camion.



Bilan : le ministre s’en est sorti avec des hématomes à la jambe gauche alors que son chauffeur a eu une double fracture (bras gauche et jambe gauche). Admis au Centre hospitalier régional de Tambacounda pour les premiers soins, ils viennent d’être évacués sur Dakar à bord d’un avion affrété par le président de la République.



Lorsque la nouvelle a fait le tour de la ville, une foule immense s’était entassée à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé du ministre. Pour rappel, Me Sidiki Kaba se rendait à Tambacounda pour participer aux funérailles de sa grande sœur, Awa Saran Kaba. C’est la deuxième fois que Me Kaba est victime d’accident sur l’axe Dakar-Tambacounda depuis sa nomination comme ministre le 1er septembre 2013.



Joint par téléphone, l’attaché de cabinet du ministre Mouhamed Mounir Tandjigora a soutenu sur alkuma.info qu’il y a plus de peur que de mal. "J’ai échangé par téléphone avec le Garde des Sceaux. Dieu merci, il va très bien. Il a juste quelques bobos à la jambe gauche. C’est le chauffeur qui est un peu fatigué car il a été même coincé et s’en est sorti avec des fractures. Actuellement, tous les deux sont en train d’être évacués sur Dakar sur instruction du Premier ministre et du président de la République à bord d’un avion", a-t-il expliqué.



Il a invité les militants, responsables politiques et parents à garder leur sérénité tout en priant pour que les deux blessés puissent retrouver rapidement leur santé.



pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook