Déroute de Mts à Dakar: Une défaite, une leçon et des questions ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 16:57



Les résultats publiés hier par la Commission départementale de recensement des votes, donne à Benno Bokk Yakaar la victoire à Dakar. Au-delà des irrégularités qui ont été constatées dans l’organisation des législatives, cette victoire soulève tant de questions.



Malgré l’éloquence des discours vigoureux et une bataille acharnée, les compagnons de Khalifa Sall ont perdu la bataille capitale de la ...capitale. Les lieutenants de Khalifa Sall ont fait face à un adversaire robuste et non flageolant. En effet, BBY a obtenu 114 603 voix sur 337 761 valablement exprimés. La coalition MTS a obtenu 111 849 voix, et Manko Wattu arrive en 3e place avec 53 979 suffrages.



Amadou Ba et sa suite doivent sûrement être aux anges, après avoir pris la capitale sur les « Khalifa’s Boys ». C’est à se demander si Khalifa Sall est toujours aussi fort qu’en 2014 et 2009 ? Rappelons qu’en ces temps, Taxawu Dakar était le « propriétaire » de Dakar.



Mais entre-temps, quelques des membres ont quitté le navire pour rejoindre la mouvance présidentielle, notamment Alioune Ndoye, Santi Agne, Ousmane ndoye, Jean Baptiste Diouf, entre autres.



Leur départ aurait il pesé ? Ce qui est sûr c’est que Taxawu avait perdu 3 communes sur 19 à Dakar en 2014. Aujourd’hui, outre ces 3 communes, la coalition laisse 9 autres communes à la mouvance présidentielle. Ces dissidents ont contribué vivement à cette victoire, mais ce serait très réducteur de le limiter aux apports des "transhumants". Cependant, Grand-Yoff, Hlm, Mermoz Sacre-Cœur, Sicap Fann Point E et Dieuppeul, ont dit niet à BBY.



A l’issue de ces législatives, les scores combinés de MTS et de la Coalition Gagnante Wattu Senegal plafonnent autour de 165 979 voix contre celui de BBY 114 603 voix, soit une différence de 51 225 voix. Mais la querelle à propos de la tête de liste nationale, a contribué à l’éclatement de leur association. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire jusqu’à la lie, et assumer les conséquences.







EnQuête

