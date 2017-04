Des Apéristes de Guédiawaye veulent qu'Aliou Sall soit tête de liste aux Législatives et menacent de votes sanction

Selon toujours la même sources, ces militants apéristes veulent que Aliou Sall soit la tête de liste pour les législatives à venir sinon des votes-sanction se feront en lieu et place. Des militants Apéristes étaient devant les grilles du palais de la République hier, vers 20heures. Selon le site exclusif.net ces derniers dénoncent le retrait d'Aliou Sall comme tête de liste aux élections législatives de 2017. Ces jeunes viennent du département de Guédiawaye, le fief d'Aliou Sall.Après un recoupement, www.leral.net peut dire sans se tromper que les élections s’annoncent chaudes du côté de la banlieue précisément à Guédiawaye. Contactée, une source habitant cette ville persiste et signe que le frère du Président Sall est bien coté et ses partisans ne comptent pas lâcher le morceau.Selon toujours la même sources, ces militants apéristes veulent que Aliou Sall soit la tête de liste pour les législatives à venir sinon des votes-sanction se feront en lieu et place.

