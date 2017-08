Des Français entrent dans le capital de Yawuz Selim

Le contentieux entre l’Etat du Sénégal et la direction générale du groupe Yawuz Selim est loin de connaître son épilogue. Le gouvernement du Sénégal et celui de la Turquie ont décidé de lancer les activités de la fondation Maarif. Cette volonté politique a été matérialisée par le décret 2017-1480 signé par le chef de l’Etat et publié dans le Journal Officiel.



Malgré cela, le président du Conseil d’administration du groupe Yawuz Selim, Madiambal Diagne qui nous a joints au téléphone, a tenu à mettre en garde contre toute tentative de spoliation du patrimoine du groupe. Monsieur Diagne a révélé que Yawuz Selim est devenu une société anonyme (sa).



« L’Etat ne peut pas prendre des biens appartenant à une société privée. Nous avons des actionnaires sénégalais et français. Moi je détiens 26% des actions, 6% sont détenus par d’autres Sénégalais. Il y a aussi des Français qui ont acheté des parts à hauteur de 480 millions de francs Cfa », a déclaré Madiambal Diagne.



Ce sont les turcs qui ont vendu leurs parts à ces Français. Mieux, le président du Conseil d’administration du groupe a soutenu que les transactions ont été faites avec le bureau économique de l’Ambassade de France à Dakar. De l’avis de M. Diagne, « le groupe Maarif est libre de s’implanter au Sénégal mais ils ne peuvent pas empêcher Yawuz Selim de continuer son travail. Ils n’ont qu’à venir et les Sénégalais trancheront ».







Dakartimes