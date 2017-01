Des Gambiens arrêtés pour avoir porté et vendu des T-shirts à l'effigie de Barrow C'est une information rapportée par BBC/Afrique. Au moins cinq sympathisants de l'opposition gambienne ont été brièvement détenus par les services de renseignement pour avoir porté ou vendu des T-shirts, prônant un changement de régime, dans la nuit de mardi à mercredi.



Selon une source sécuritaire de nos confrères, ces personnes ont été arrêtées pour avoir porté ou vendu des T-shirts affichant "#GambiaHasDecided" ("La Gambie a choisi"), et d'autres pour la vente de T-shirts à l'effigie d'Adama Barrow ou avec des photos d'autres responsables de l'opposition.



Une des personnes brièvement détenues a affirmé avoir été arrêtée par des membres de l'Agence nationale du renseignement (NIA) qui ont fait irruption dans sa boutique et ont saisi un important stock de T-shirts, casquettes ou badges avec #GambiaHasDecided et la photo des opposants.



Selon son récit, d'autres vendeurs ont connu le même sort. Les commerçants arrêtés ont été conduits au siège de la NIA où "des hommes au visage masqué et d'autres en uniforme nous ont demandé d'écrire: "je ne vendrai jamais de T-shirts à l'effigie d'Adama Barrow".



A ceux qui ont répondu être analphabètes, il a été proposé un texte écrit, qu'ils ont été contraints de signer. Ils ont tous été mis en garde contre toute communication autour de ces faits.

