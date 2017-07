Des Gambiens mécontents déversent des ordures devant la porte du maire de Kanifing

Mécontents de l’absence d’un système de collecte appropriée des ordures dans la plus grande municipalité de Gambie, ont déversé un gros tas d’ordures à l’entrée du bureau du maire de Kanifing, Yankuba Colley,Ils reprochent à leur maire de ne rien faire pour le ramassage des ordures qui s’amoncellent au niveau du marché principal de la ville.



Les manifestants, principalement des vendeurs du marché, ont déclaré que le bureau du maire avait failli à son devoir de nettoyer le marché , en dépit du fait que ces contribuables payent des dizaines de millions de dalasi, la monnaie locale, en taxes. Une vidéo des manifestants utilisant un énorme camion pour décharger les ordures à la devanture de la porte du bureau du maire avait fait le tour des

médias sociaux lundi et mardi.



De nombreux Gambiens qui ont réagi à l’incident ont déclaré que le déversement de déchets à la devanture du bureau du maire était le seul moyen de le secouer pour nettoyer les lieux publics dans la plus grande municipalité de Gambie avec plus de 400.000 habitants. Le maire Colley qui appartient à l'ancien parti au pouvoir, l’Alliance dirigeante pour la Réorientation et la Construction patriotiques (APRC) de l'ex-président Yahya Jammeh, n'a pas commenté l'incident.



source: Apanews