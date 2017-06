Des Sénégalais menacés d’exécutions sommaires en Libye: les ravisseurs réclament 600 000 francs Cfa de rançon

C’est Horizon Sans Frontières qui tire la sonnette d’alarme, et à juste titre ! En effet, des ressortissants sénégalais sont sous le coup d’une série d’exécutions sommaires.



La structure de Boubacar Sèye, qui dit avoir reçu un appel de détresse venant de la mère d’un Sénégalais pris en otage en Libye, se veut formelle. “Abdou Faye et plusieurs de ses compatriotes seraient retenus en otage et selon la dame, leurs ravisseurs exigeraient une rançon de 600 000 CFA (1000 dollars) pour leur libération”.



Et comme dans des films western, les ravisseurs “menacent de les exécuter, si la rançon n’est pas versée dans les heures qui suivent”, selon toujours Horizon Sans Frontières. Aussi, lance-t-elle un appel aux autorités pour une diligence et un éclairage sur cette affaire qui pourrait virer au drame.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com, Boubacar Sèe, Président de HSF, qui qualifie cette affaire de très sensible, dit rester à la disposition des autorités et des bonnes volontés pour le contact de cette famille en détresse.



Pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de jeunes Sénégalais, candidats à l’émigration, se sont finalement retrouvés, malheureusement, dans le bourbier libyen. Où, en plus d’avoir subi toutes formes de tortures et d’humiliations dans des prisons et autres camps, ils se font soutirer énormément d’argent, via leurs familles respectives basées au Sénégal.