Des affiches plagiant le slogan officiel de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar Plateau, une campagne de sabotage contre Amadou Bâ dénoncée

Mercredi 7 Juin 2017 à 14:24



Le coordonnateur de l’Apr Dakar Plateau, Salihou Keita a tenu à alerter l’opinion concernant des affiches qui mettent en vedette le Président Macky Sall et la tête de liste départementale de Benno Bok Yakaar, Amadou Bâ avec le slogan « Ensemble tout est possible » qui est un plagiat manifeste de celui de Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle française de 2007. Pour l’Apériste, Salihou Keita, c’est une campagne de sabotage contre Amadou Bâ qui est en train d’être ourdie pour mettre en mal l’opinion avec le ministre des Finances qui est présentement à Bruxelles et qui n’a de surcroît commandé aucune affiche.





« Nous avons constaté niveau de la localité de Dakar Plateau des affiches avec les photos du Président Macky Sall et le ministre Amadou Bâ avec le slogan « Ensemble, tout est possible ». «Ensemble, tout devient possible» était le slogan officiel de la campagne de l’élection présidentielle française de 2007. C’est un plagiat manifeste sans le consentement du ministre », a alerté Salihou Keita.



« Le ministre Amadou Bâ est présentement à Bruxelles. Il n’a pas commandé ces affiches et après tout, la campagne n’a pas encore démarré et le bilan de Macky Sall est éloquent. Cette démarche est mal placée et ça sent plein le nez une campagne de sabotage. Attendons le démarrage de la campagne. Il y a des forces mal intentionnées tapies dans l’ombre avec l’intention de nuire à Amadou Bâ et ainsi saper l’unité de l’APR et de la coalition Benno Bok Yakaar. Avec ces affiches, l’opinion et la presse peuvent nous indexer. Donc attendons le coup d’envoi de la campagne pour mouiller le maillot et donner au président Macky Sall une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. », a-t-il ajouté.



Massène DIOP Leral.net

