Des amas nuageux qui occasionneront des pluies prévus cette soirée...

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 22:11





Toutefois, en fin de soirée, des amas nuageux à caractères orageux aborderont l’extrême Sud du territoire y occasionnant des pluies faibles » renseignent les prévisionnistes.



Ils font noter que la sensation de chaleur sera de mise sur l’ensemble du territoire, notamment sur les régions Nord-est, avec des maxi diurnes qui varieront entre 29°C à 33°C sur le long du littoral et 36°C à 44°C sur les régions Centre, Sud-est et Nord-est du territoire. Les visibilités seront globalement bonnes et les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées, concluent-ils.



