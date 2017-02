Des chocs à couper le souffle La nouvelle année qui s'annonce va vite faire oublier une fin 2016 avide de chocs. Cette saison, vont se tenir tous les meilleurs combats des VIP et des espoirs. Des confrontations à vous couper le souffle !

Toutes les grosses affiches concoctées par les promoteurs se tiendront dans le courant de 2017.



Papa Sow se frottera à Ama Baldé, Gouye Gui de Mor Fadam ira à l'assaut de Boy Niang 2, Modou Lo de Rock Energie affrontera Lac de Guiers 2 de Walo, Zoss de Door Dooraat fera face à Siteu de Lansar ; Sa Thiès de Double Less contre Ness de Lansar, Zarco de Grand-Yoff Mbollo contre Modou Anta de Thiès Mbollo, Gris 2 de Fass face à Pakala de Mbour Montagne, Thiaat de l'école de lutte Boy Bambara contre Feu Rouge de Bosco Sow, Yanda de Parcelles Mbollo face à Alioune Sèye 2 de Walo.



Et, dans le combat royal, Eumeu sène va défier Bombardier. Voilà entre autres, quelques-uns des combats qui vous tiendront en haleine tout au long de l'année 2017.



Les chocs des ténors ont leur part du gâteau et les espoirs auront pratiquement toute la place requise pour cet immense festin. Si tous ces lutteurs engagés déploient leurs énergies et leurs talents dans ces combats, nul doute que les amateurs auront des confrontations à couper le souffle. L'année 2017 s'annonce palpitante.



Pour plus de garantie, les promoteurs doivent se rendre très rapidement au bureau du directeur administratif du CNG, Diamé Diop, pour régulariser leurs combats afin que cette année soit la meilleure saison jamais réalisée et vécue dans l'histoire de la lutte avec frappe.



SunuLamb

