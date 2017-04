Des chrétiens du monde entier célèbrent le vendredi saint à Jérusalem

Des milliers de pèlerins du monde entier et de chrétiens palestiniens ont refait lors de la célébration du vendredi saint à Jérusalem, le chemin que Jésus a emprunté en portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion, selon la tradition chrétienne.



Les étroites ruelles entrelacées de la Vieille ville ont été placées sous très haute surveillance de la police présente tout le long et autour du parcours, a constaté une journaliste de l'AFP.



Comme chaque année, des pèlerins ont porté sur leur dos de larges croix de bois en psalmodiant et en chantant. La plupart étaient des chrétiens venus des quatre coins du monde.



Dans le cadre des célébrations précédant les festivités de Pâques, les fidèles parcourent en procession la Via Dolorosa (chemin de la souffrance), située dans le secteur oriental de Jérusalem, palestinien mais occupé et annexé par Israël depuis 1967.



La Via Dolorosa compte 14 stations où Jésus a, selon les Evangiles, rencontré sa mère, chuté, reçu de l'aide pour porter la croix, et rencontré des femmes en pleurs.



La procession s'achève à l'église du Saint-Sépulcre, construite au-dessus du tombeau supposé du Christ et considéré comme le lieu le plus saint du christianisme.



Les chrétiens représentaient plus de 18% de la population de Terre sainte lors de la création de l'État d'Israël en 1948, mais ils sont désormais moins de 2%, pour la plupart orthodoxes.