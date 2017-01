Des ciseaux retirés de l’estomac d’un Vietnamien,18 ans aprés Depuis plusieurs semaines, un Vietnamien se plaignait de maux de ventre. Pour comprendre l’origine du mal, les équipes de santé décident de lui faire réaliser une échographie. Et là, surprise. À l’intérieur du patient de 56 ans, une paire de ciseaux de 15 centimètres de long, oublié 18 ans plus tôt, lors d’une opération suite à un accident de voitures.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

L’homme a été opéré durant trois heures, et le corps étranger a été retiré de son estomac. Il avait jusque-là vécu en ayant “une vie normale” selon le porte-parole du ministère de la Santé, pouvant se nourrir sans problème.



Les autorités sont désormais à la recherche des médecins ayant pratiqué l’opération en 1998, dans la province de Bac Kan, afin qu’ils puissent s’expliquer sur leur incroyable oubli.

