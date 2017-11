Des coupeurs de route sèment la panique sur l’Autoroute : pour sauver sa peau, il fallait rouler en sens interdit Il s’agit d’une scène surréaliste survenue dans la nuit de jeudi à vendredi, sur l’Autoroute. Précisément, sur l’axe Echangeur Parc Hann-Echangeur Malick Sy. En effet, Actusen.com a appris de sources généralement bien informées, que des coupeurs de route, munis d’armes blanches de toutes sortes, se sont mis à s’attaquer aux usagers de la route. Dans le but de les déposséder de leurs biens.



Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour ferrer leurs victimes, les malfrats ont barricadé le tronçon avec de grosses pierres, des barres de fer, dans le sens Echangeur Malick Sy-Echangeur Parc Hann, en venant du Centre-ville. Et, c’est surtout à hauteur de l’Echangeur Parc Hann que l’embuscade la plus sérieuse a été tendue aux usagers de cet axe.



Dans la foulée, pris de panique, ces derniers, qui avaient quitté le Centre-ville, ont été contraints à faire demi-tour sur la route, pour rallier à nouveau la ville. Même des camions-remorques, venus des environs du Port autonome de Dakar, ont dû rebrousser chemin, en roulant en «sens interdit». Pour échapper aux coupeurs de route.



D’ailleurs, selon toujours les sources de Actusen.com, même un confrère d’un quotidien, qui venait de boucler l’édition de son journal, a failli tomber dans le piège des bandits. Il était précisément 2h55 minutes. Mais plus de peur que de mal ! Car les faits s’étant produits peu avant 3 heures du matin, le trafic n’était pas assez dense, pour provoquer des collisions.



Cependant, il faut oser le dire : si cet axe a été choisi par les agresseurs, c’est parce que, surtout, l’éclairage public est à ce niveau piteusement éclairé. La preuve, la nuit, il est quasi impossible de voir, à une dizaine de mètres, un obstacle ou des individus qui se trouvent aux abords de la route.











Ousmane THIANE, Stagiaire à Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook