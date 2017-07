Des « e-gates » à l’Aéroport de Dakar Ce sont des portes automatiques de traitement des passagers. La cérémonie de mise en service a été présidée ce jeudi après-midi par le Directeur Général de la Police nationale au nom du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Le Directeur Général de la Police nationale, Oumar Maal a soutenu que « concernant particulièrement l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor, l’installation d’un tel système présente l’avantage de faire face efficacement aux encombrements de l’aérogare dus essentiellement à l’arrivée quasi simultanée des vols de certaines compagnies aériennes ». Au nom du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Commissaire Maal a félicité le Directeur Général de l’ADS pour toutes les diligences effectuées dans la mise en œuvre de ce système e-gates qui est un modèle performant répondant à la fois aux normes de sécurité et au souci de la rapidité dans le traitement des passagers et qui entre dans le cadre des vastes chantiers entrepris par l’Etat du Sénégal visant le renforcement et la modernisation des infrastructures des forces de défense et de sécurité.



Papa Maël Diop a expliqué que « l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor reçoit plus de deux millions de passagers par an. Voilà ce qui nécessite des installations modernes pour des conditions d’exploitation optimales. Et en perspective de l’ouverture prochaine de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), cette performance de Dakar doit-être maintenue jusqu’à l’effectivité du transfert ». Le Directeur Général des Aéroports du Sénégal a soutenu que « ces nouvelles installations peuvent être considérées comme le couronnement d’un ensemble de réalisations qui ont fini de changer le visage de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor ».



Pour sa part Franck Dour, Directeur Général de Sécuriport, la société américaine qui a installé ce nouveau dispositif, il a exprimé l’ambition de sa boîte d’accompagner le Sénégal pour la confirmation de sa position de hub-aéroportuaire leader en Afrique de l’Ouest. Au-delà de ces portes automatiques, les box de la police au niveau du Hall de départ comme à l’arrivée sont modernisés pour une amélioration du confort de tous.



