Des extraterrestres dans le Coran : Dhul Qarnayn (Le troisième voyage) (VOSTFR)

Le monde est fasciné par la vie au delà des limites de la terre, découvrir d'autres sphères cosmiques et probablement une vie extraterrestre est une fascinante quête de tous les jours.



Une vie extraterrestre existe t-elle réellement? Est-il possible de mener une existence dans l'univers sans l'aide d'un pouvoir illimité? A travers un récit soutenu par des exemples, nous relatons la vie de zul qarnayn, personnage énigmatique cité dans le coran qui n'est pas Alexandre le grand d'ailleurs et qui effectua un voyage extraordinaire le menant des confins de la terre à la source du soleil.



Ce voyage qui s'est déroulé en plusieurs étapes a révélé pleins de mystères sur la vie des galaxies qui nous entourent, des peuples mystérieux gog et magog. Nous relatons ici dans une série de séquences vidéos cette fabuleuse histoire qui révélera sans nulle doute le pouvoir de l'homme soumis au commandement d'ALLAH et des pistes à explorer pour tout chercheur de bonne foie et sans aucun préjugé.



Le coran comme beaucoup ne l'imaginent pas est un livre universel qui englobe des faits passés et futurs, des lois et règles de bonne conduite envers soi-même et pour la cité.



Loin de nous l'idée de dogmatisme mais il s'agit tout simplement d'inviter à la réflexion tout esprit éclairé et avisé. La discussion est ouverte et le monde d'aujourd'hui est un monde de dialogue, d'ouverture, de partage entre les peuples et d'ailleurs n'est il pas dit dans le coran:" Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur ". SOURATE 49, verset 13



