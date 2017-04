Des hôtesses de l’air de Turkish Airlines ont vaillamment mis un bébé au monde en plein vol

Quand on sait que mettre au monde un bébé est rarement une chose aisée et fort agréable, on imagine aisément que le fait de devoir accoucher à des centaines de mètres au-dessus du sol, est vraiment, vraiment, loin d’être idéal.



Heureusement pour Nafi Diaby, enceinte de 28 semaines (7 mois), l’équipage du vol Turkish Airlines TK538 en partance de Conakry, en Guinée, pour Ouagadougou, au Burkina Faso, était là pour prendre les choses en main.



D'après un communiqué de la compagnie, Nafi Diaby a commencé à avoir des contractions à 1 280 mètres au-dessus du sol. Turkish Airlines a expliqué qu’elle avait été autorisée à monter à bord car elle détenait un certificat de son médecin, document obligatoire pour les femmes enceintes de 28 à 35 semaines qui voudraient prendre l’avion. Au-delà de 35 semaines, voler leur est interdit.



La petite fille a été prénommée Kadiju. Née prématurément, elle a immédiatement été transférée à l’hôpital, une fois l’avion au sol. La compagnie a expliqué que Kadiju et sa mère étaient en bonne santé, même si toutes les deux étaient très fatiguées.



Vous devez être nombreux à vous poser la question : Kadiju aura-t-elle droit de voyager gratuitement à vie sur tous les vols ? Eh bien, comme l'explique Slate.fr dans un article, la réponse est non. Cette histoire de privilège irrévocable lorsque l'on est né dans les airs, ne serait malheureusement qu'une légende urbaine.