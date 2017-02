Des journalistes exclus d'un point de presse à la Maison-Blanche

Un entretien entre M. Spicer et les médias a ainsi été organisé dans un bureau de l'aile ouest de la Maison-Blanche, après l’annulation de son point de presse quotidien.



Cependant, les noms des journalistes admis étaient inscrits sur une liste dont étaient absents notamment les représentants des médias suivants : CNN, The New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, The Daily Mail, BBC, Los Angeles Times et New York Daily News. Tous ces médias sont accusés par Donald Trump de répandre de « fausses » nouvelles et ils utilisent abondamment des informations qui proviennent de sources anonymes.



Par ailleurs, plusieurs autres grands médias, certains parfois critiques de Donald Trump, ont pu assister à la rencontre.



Fox, un appui de Trump, a été admis, mais aussi ABC, CBS, NBC, Reuters, Bloomberg et McClatchy.



Des médias de droite comme Breitbart, The Washington Times et One America News Network étaient également présents.



source:radio-canada