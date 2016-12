Des malfrats enlèvent une femme enceinte et réclament une rançon de 200.000 Fcfa Des ravisseurs non encore identifiés ont kidnappé une femme mariée de 23 ans ,enceinte de surcroît. Finalement, elle a été relâchée sans aucune violence.

Le maître coranique n'a pas hésité de s'en ouvrir aux limiers, lorsqu'il est resté toute une matinée sans voir son épouse revenir de chez le gynécologue. A. Sow avait quitté son domicile conjugal sis à Santhiaba pour se rendre au Centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Les heures s'égrènent, sa jeune femme de 23 ans ne rentre toujours pas. Le mari prend le soin d'appeler le gynécologue qui, surpris, répond qu'A. Sow ne s'est pas présenté à son rendez-vous. Angoissé par ses vaines tentatives de joindre sa femme. Mouhamed M. Sakho se rend, vers 15 heures, au commissariat. Séance tenante, des investigations sont entamés, dont la première étape, localiser la dame via son téléphone portable. Elle se trouvait alors à Kébémer. Bécaye Diarra avise le commissaire et les gendarmes de Kébémer qui enclenchent des recherches.



Retrouvée avant-hier vers 23 heures, la femme déclare avoir été enlevée par des inconnus qui ont fait irruption dans le taxi, alors qu'elle approchait de l’hôpital. Endormie, elle a été conduite à une destination qui lui est inconnue.



Elle reprend ses esprits vers 14 heures, dans autre véhicule que le taxi à bord duquel elle avait initialement embarqué. La jeune femme précise n'avoir été violentée, ni violée par ses ravisseurs qui avaient toutefois exigé de son mari le versement de 200.000 francs fcfa, pour sa libération.



En vain, les limiers ayant déconseillé au mari de céder au chantage. Sur circonstances de sa libération, la dame déclare avoir été cachée, dans un premier temps, hors du véhicule, quand ses ravisseurs ont remarqué la présences des forces de l'ordre. Par la suite, elle sera reconduite et abandonnée à la gare routière de Saint-Louis. L’enquête se poursuit pour lever le voile sur cette affaire de kidnapping.



