Des navires de guerre américains et français en état d'alerte maximale, les heures de Jammeh comptées Le Président Yaya Jammeh est seul contre tous dans la crise post-électorale qui touche son pays. Au moment où Dakar le somme sans cesse de quitter le pouvoir, Washington et Paris bandent les muscles et se montrent menaçants.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Yaya Jammeh est dans une logique de l'annulation de l'élection présidentielle du 1 er décembre dernier. Ainsi selon certaines sources, mener une guerre-éclair, pour restaurer la la démocratie en Gambie n'est possible qu'avec l'appui logistique des Américains et des Français. D'ailleurs selon des indiscrétions glanées àa et là, les deux navires de guerre américains ont levé l'encre et seron au plus tard mardi, donc demain, au large de la Gambie. Dans la même dynamique, un navire de la marine française qui se trouve actuellement à Dakar est en état d'alerte maximale. Si Yaya Jammeh ne prend pas entre temps ses jambes à son coup, un raid sur Banjul dans les prochaines heures n'est pas à exclure. Une telle opération qui aura forcément des dégâts collatéraux, viserait ni plus ni moins qu'à déloger l'enfant de Kanilaï de "State House" pour y installer Adama Barrow le 19 juillet prochain en tant que Président élu.

source: la tribune

