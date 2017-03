Des observateurs électoraux de l'UE en Gambie, en prélude aux Législatives

Une équipe d'observateurs électoraux de l'Union européenne est déployée en Gambie, deux semaines avant la tenue des élections législatives, prévues le 6 avril prochain.



La mission de l'UE à Banjul a publié mardi un communiqué confirmant que Federica Mogherini, la Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et le vice-président de la Commission européenne, M. Miroslav Poche, sont arrivés lundi dans le pays.



La mission européenne constituée de 50 experts électoraux, est déployée en Gambie à l'invitation de la Commission électorale indépendante.



Les observateurs seront présents pendant tout le processus électoral : la campagne, le scrutin, le décompte des voix et la publication des résultats.



Au terme de sa mission, les experts électoraux vont publier un rapport sur l’ensemble du processus, avec des recommandations pour corriger les éventuels manquements notés.



Miroslav Poche a fait observer que c’est la première fois que l'Union européenne déploie une mission d'observation électorale aussi complète en Gambie, réaffirmant l'engagement de l'UE à accompagner la transition démocratique du pays.



L’UE a eu des relations difficiles avec la Gambie sous le régime de Yahya Jammeh. Elle avait même suspendu son aide économique au profit de la Gambie depuis quelques années.



Quelque 239 candidats vont concourir pour 48 sièges à l’Assemblée nationale.



Cinq députés seront nommés par le président en exercice.



Source: APA