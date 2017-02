Des pompiers tombent dans un piège et se font emprunter leur camion

Des sapeurs-pompiers ont été caillassés et se sont fait subtiliser leur véhicule pendant une intervention, près de Dijon. Une enquête a été ouverte.

"Une intervention qui s'est avérée être un piège minutieusement préparé". C'est ainsi que François Sauvadet, le président UDI du Conseil départemental de Côte-d'Or, a qualifié dans un communiqué, le guet-apens dans lequel sont tombés des pompiers, jeudi, à Chenôve.



Il est 22h30 quand les pompiers de Côte-d'Or se rendent dans la ville d'environ 14 00 habitants, près de Dijon, pour libérer un individu bloqué dans un ascenseur en panne. Un appel au secours qui se révèle un piège. Constatant que personne n'était bloqué dans l'ascenseur, les pompiers ont eu la mauvaise surprise de découvrir des "jeunes" au volant de leur camion, explique encore François Sauvadet. Ceux-ci l'ont "démarré et ont fait un tour dans le quartier".



Aucun pompier n'a été blessé



Les pompiers ont cependant réussi à récupérer leur véhicule. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, ils ont été caillassés par le groupe désormais composé d'une dizaine de jeunes.



Le véhicule a été légèrement endommagé mais aucun pompier n'a été blessé. Les sapeurs-pompiers et le Conseil départemental ont porté plainte, et une enquête a été ouverte.



source: L'Expresse