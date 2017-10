Des pro-Tanor brocardent les « indésirables » du Parti socialiste

Pour Abdoulaye Gallo Diao et ses camarades, les pro-Khalifa et autres ont violé les textes du Parti, en sapant son unité et son cohésion, en diabolisant et en injuriant son autorité suprême. Or, pour eux, les textes sont clairs et stipulent en leur article 7 que « la qualité de membre du Parti socialiste est constaté par la détention d’une carte de membre. Elle est incompatible avec l’appartenance à une autre organisation politique ».



Ces pro-Tanor sont même allés plus loin, menaçant que « si Bamba Fall persiste à porter publiquement de fausses allégations sur le PS, il retournera en prison ». Le maire de la Médina n’a pas été le seul dans ce genre de traitements du côté de Colobane. « Barthélémy Dias, lui, est comme la dernière roue d’une charrette. Pour sa part, Aïssata Tall Sall n’a fait que 7 ans de militantisme au PS et Khalifa Sall a détourné des fonds », a jugé le Forum des jeunes socialistes.



La rédaction de leral.net