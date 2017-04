Des proches de Jammeh sur le point de l'abandonner en Guinée

Si l'ancien Président gambien semble se plaire en Guinée Equatoriale où il s'est exilé depuis son départ du pouvoir, ses proches collaborateurs souffrent d'oisiveté. Des officiers de l'armée gambienne avec qui il s'est exilé, envisagent de l'abandonner pour rentrer au bercail.



Nostalgiques de la Gambie où ils faisaient la pluie et le beau temps, ces officiers ont le téléphone toujours collé à l'oreille. Ils communiquent en permanence avec leurs familles. Parmi ces proches de Jammeh qui veulent rentrer en Gambie, figurent Nyambou Jammeh, le général Ansumana Tamba et Jimbay Jammeh. C'est au moment où l'ancien Président Jammeh se détend dans son salon avec ses gardes, que le trio parle à leurs proches à Banjul. Ils souffrent apparemment d'un choc culturel. Ils passent pratiquement toutes leurs journées à dormir et écouter les programmes de la radio Freedom.



Pour rappel, l'ancien Président Jammeh est en exil en Guinée Equatoriale avec sa mère Asombi Bojang et sa femme, Zienab Souma Jammeh.



L'As